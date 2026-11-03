Мобильный интернет может расходоваться даже тогда, когда человек не пользуется смартфоном. Приложения продолжают обмениваться данными в фоновом режиме, загружать обновления, фотографии и видео, постепенно расходуя оплаченные гигабайты. Как обнаружить скрытых потребителей трафика и сократить расходы, объяснил в беседе с Life.ru старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

Даже когда смартфон лежит без дела, некоторые приложения продолжают работать и обмениваться данными Андрей Рыбников старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА

Один из главных скрытых потребителей интернета — автоматическая синхронизация фотографий и видео с облачными хранилищами. Если в настройках разрешена передача данных через мобильную сеть, каждый новый файл может отправляться в облако без участия владельца. Особенно много трафика требуют видеозаписи высокого разрешения, размер которых иногда достигает нескольких гигабайт. Поэтому резервное копирование крупных файлов лучше разрешить только при подключении к Wi-Fi.

Немало интернета уходит и на обновление приложений. Отдельные программы могут загружать сотни мегабайт, а несколько обновлений подряд способны заметно сократить доступный пакет. На Android управлять автоматической загрузкой можно через настройки Google Play, на iPhone — через параметры App Store. При ограниченном тарифе Рыбников рекомендует разрешить обновления только по Wi-Fi.

При этом мобильный трафик может незаметно расходоваться даже дома, когда смартфон подключён к беспроводному интернету. Если связь с роутером становится нестабильной, некоторые устройства автоматически задействуют сотовую сеть, чтобы сохранить доступ к интернету. На iPhone для этого предусмотрена функция помощи Wi-Fi, а на Android аналогичные возможности зависят от производителя и модели. Пользователю стоит проверить настройки автоматического переключения между сетями.

Ещё один источник расходов — мессенджеры, социальные сети и видеосервисы. В групповых чатах ежедневно появляются десятки фотографий, роликов и документов, которые при включённой автозагрузке скачиваются ещё до открытия переписки. Социальные сети могут заранее подгружать следующие видео, даже если пользователь их так и не посмотрит. Чем выше качество роликов, тем больше трафика требуется. Для экономии достаточно ограничить автоматическое скачивание крупных вложений, уменьшить качество видео и отключить автовоспроизведение. При этом обычные сообщения и уведомления продолжат поступать.

Особенно внимательно следить за такими настройками стоит владельцам тарифов с ограниченным пакетом гигабайтов и путешественникам. За границей мобильный интернет может обходиться значительно дороже из-за роуминга, а местные SIM-карты и туристические eSIM нередко предусматривают небольшой объём данных. Перед поездкой эксперт советует проверить условия тарифа, ограничить фоновую передачу файлов и по возможности использовать Wi-Fi для крупных загрузок.

Полностью запрещать приложениям фоновую работу Рыбников не рекомендует. Вместо этого следует открыть настройки смартфона и посмотреть, какие программы расходуют больше всего мобильного интернета. Обычно достаточно перенести обновления и облачное копирование на Wi-Fi, ограничить загрузку медиафайлов и при необходимости включить режим экономии данных. Так можно сохранить оплаченные гигабайты без отказа от привычных функций устройства.

Ранее Life.ru рассказывал, почему память смартфона заполняется даже без новых фотографий и приложений. Эксперт объяснил, что программы накапливают кэш, медиафайлы и другие служебные данные. Он посоветовал проверить объём хранилища, занятый мессенджерами и видеосервисами, отключить автозагрузку ненужных файлов и удалить старый офлайн-контент.