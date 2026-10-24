Россиянам дали 2 важных совета, чтобы продлить срок службы наушников
Роскачество: Регулярная чистка поможет продлить срок службы наушников
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Регулярная очистка и подходящая влагозащита помогают уберечь наушники от преждевременных поломок, рассказали специалисты Роскачества. По их словам, загрязнения, в том числе скопление ушной серы во внутриканальных моделях, могут ухудшать звучание и ускорять износ устройства.
Эксперты посоветовали регулярно очищать силиконовые амбушюры, а корпус раз в неделю протирать сухой безворсовой тканью. При выборе модели важно учитывать и условия использования: для занятий спортом и дождливой погоды потребуется защита от влаги.
«Для активных тренировок и прогулок под дождём рекомендуется покупать модели с рейтингом не ниже IPX7», — пояснили специалисты в беседе с NEWS.ru.
Ориентироваться они рекомендовали на конкретную маркировку IP, а не только на рекламное обещание водонепроницаемости. За такой формулировкой может скрываться защита лишь от брызг и пота, которой недостаточно для плавания.
Ранее оториноларинголог предупредила, что длительное ношение наушников и недостаточная гигиена могут способствовать воспалению и образованию серных пробок. По её словам, значение имеют продолжительность использования и особенности слухового прохода, принципиальной разницы между проводными и беспроводными моделями нет.