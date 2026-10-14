Navai знал о запрете наркотиков, но не ожидал досмотра на границе

Рэпер Navai (Наваи Бакиров), задержанный в Казахстане, признался, что приобрёл наркотики в Бишкеке после концерта. Музыкант якобы знал о запрете на хранение запрещённых веществ, однако не ожидал проверки автомобиля при пересечении границы.

В момент задержания артист, как пишет Mash, самостоятельно управлял машиной. Незадолго до въезда на контрольно-пропускной пункт «Кордай» он пересел за руль, сменив водителя. Поездка проходила на Mercedes-Benz S-Class W223 с казахстанскими номерами, который предоставили организаторы выступления.

В автомобиле также находился концертный директор исполнителя. Согласно поступившей ранее информации, около десяти граммов предполагаемого наркотического вещества обнаружили в барсетке менеджера рэпера. При этом принадлежность изъятого и обстоятельства его перевозки устанавливаются следствием.

Navai выступал в Бишкеке 12 октября. На следующий день, 13 октября, его задержали при въезде в Казахстан. Правоохранители подтвердили обнаружение наркотического вещества при досмотре автомобиля и начало расследования по подозрению в попытке контрабанды.

По предварительным данным, после произошедшего возбудили уголовное дело по статье 286 УК Республики Казахстан. Она предусматривает до пяти лет лишения свободы либо ограничения свободы на аналогичный срок с конфискацией имущества или без неё.