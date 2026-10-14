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Регион
Опубликовано 14 октября, 19:07

Navai знал о запрете наркотиков, но не ожидал досмотра на границе

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / navaib

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / navaib

Рэпер Navai (Наваи Бакиров), задержанный в Казахстане, признался, что приобрёл наркотики в Бишкеке после концерта. Музыкант якобы знал о запрете на хранение запрещённых веществ, однако не ожидал проверки автомобиля при пересечении границы.

В момент задержания артист, как пишет Mash, самостоятельно управлял машиной. Незадолго до въезда на контрольно-пропускной пункт «Кордай» он пересел за руль, сменив водителя. Поездка проходила на Mercedes-Benz S-Class W223 с казахстанскими номерами, который предоставили организаторы выступления.

В автомобиле также находился концертный директор исполнителя. Согласно поступившей ранее информации, около десяти граммов предполагаемого наркотического вещества обнаружили в барсетке менеджера рэпера. При этом принадлежность изъятого и обстоятельства его перевозки устанавливаются следствием.

Navai выступал в Бишкеке 12 октября. На следующий день, 13 октября, его задержали при въезде в Казахстан. Правоохранители подтвердили обнаружение наркотического вещества при досмотре автомобиля и начало расследования по подозрению в попытке контрабанды.

У менеджера рэпера Navai нашли около 10 граммов наркотика на границе Казахстана
У менеджера рэпера Navai нашли около 10 граммов наркотика на границе Казахстана

По предварительным данным, после произошедшего возбудили уголовное дело по статье 286 УК Республики Казахстан. Она предусматривает до пяти лет лишения свободы либо ограничения свободы на аналогичный срок с конфискацией имущества или без неё.

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Наталья Демьянова
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