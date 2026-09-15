Навроцкий одобрил отставку главы госохраны после кражи Lexus у жены Туска

Президент Польши Кароль Навроцкий дал согласие на отставку главы Службы охраны государства (SOP) Радослава Яворского. Теперь правительство сможет завершить процедуру, которая фактически застопорилась после отстранения генерала в январе из-за кражи автомобиля жены премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщил пресс-секретарь Рафал Леськевич.

«В связи с ситуацией, при которой исполняющий обязанности командующего Службой охраны государства бригадный генерал Радослав Яворский не может исполнять свои служебные обязанности в результате решения главы МВД, после беседы и по согласованию с генералом Яворским президент Республики Польша Кароль Навроцкий дал согласие на его отстранение от должности», — пишет Леськевич.

Яворский уже несколько месяцев не руководит SOP. После начала в отношении него дисциплинарного производства министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньский отстранил генерала от службы. Однако окончательно освободить его от должности без согласования с президентом власти не могли.

Конфликт вокруг руководства SOP начался после инцидента в сентябре прошлого года. Тогда возле дома премьер-министра Дональда Туска в Сопоте был похищен принадлежавший его семье Lexus. После кражи свои должности потеряли руководители подразделения, отвечавшего за охрану главы правительства. Сам Яворский сначала ушёл в отпуск, а затем оказался на больничном. МВД потребовало от службы представить подробные отчёты и объяснения, а позднее провело внутренний аудит.

Пока вопрос с Яворским оставался нерешённым, SOP возглавляли временные руководители. Первые шесть месяцев обязанности коменданта исполнял полковник Томаш Якович. После истечения этого срока руководство передали его заместителю Мачею Левиньскому, а Якович вернулся на должность заместителя. После официального увольнения Яворского правительству потребуется предложить Навроцкому нового руководителя SOP. Назначение, как и отставка, требует согласия президента.

При этом сам Навроцкий дал понять, что готов согласовывать кадровые решения в отношении службы, но ожидает от властей соблюдения закона и прозрачности. В президентском дворце также возложили ответственность за состояние SOP на Кервиньского как министра, курирующего службу.

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