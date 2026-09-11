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Опубликовано 11 сентября, 18:22

В Польше задержали мужчину за угрозы премьеру Дональду Туску

Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Польская полиция задержала 52-летнего жителя города Олава, который угрожал расправой премьер-министру страны Дональду Туску. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Мужчине предъявили обвинения в уголовно наказуемых угрозах. Во время допроса он не смог внятно объяснить причины своего поведения. По этой статье ему грозит до трёх лет лишения свободы.

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Незадолго до задержания Туск раскритиковал поляков, которые обрадовались успеху партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Германии. Премьер заявил, что радоваться победе АдГ в Польше способны только идиоты или предатели. Его слова вызвали возмущение среди граждан.

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Лия Мурадьян
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