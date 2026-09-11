В Польше задержали мужчину за угрозы премьеру Дональду Туску

Польская полиция задержала 52-летнего жителя города Олава, который угрожал расправой премьер-министру страны Дональду Туску. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Мужчине предъявили обвинения в уголовно наказуемых угрозах. Во время допроса он не смог внятно объяснить причины своего поведения. По этой статье ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Незадолго до задержания Туск раскритиковал поляков, которые обрадовались успеху партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Германии. Премьер заявил, что радоваться победе АдГ в Польше способны только идиоты или предатели. Его слова вызвали возмущение среди граждан.