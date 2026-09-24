Навроцкий потребовал принять Польшу в G20 с трибуны ООН

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна должна получить место в «Группе двадцати» (G20). Свою позицию польский лидер озвучил во время выступления на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Навроцкий напомнил, что состав объединения уже расширялся: в 2023 году в G20 приняли Африканский союз. По его словам, это решение позволило усилить голос целого континента на международной площадке.

«В 2023 году Африканский союз был принят в «Группу двадцати». Это было правильное решение. Оно укрепило голос Африканского континента», — заявил польский президент.

По мнению Навроцкого, теперь своё представительство должна получить Центральная Европа. Он подчеркнул, что именно Польша может выступать от имени региона, поскольку считает её экономику одной из крупнейших в мире.

«Сейчас пришло время услышать голос Центральной Европы, которая отсутствует на этом форуме. Сегодня Польша — 20-я крупнейшая экономика в мире. Польша готова быть голосом этого региона», — сказал глава государства.

Президент Польши не уточнил, каким именно образом Варшава предлагает изменить формат участия в G20. Сейчас в объединение входят 19 стран, а также Европейский союз и Африканский союз.

Ранее Life.ru писал, что в МИД России выступили против расширения Совета Безопасности ООН за счёт западных стран, претендующих на постоянное членство. В российском ведомстве заявили, что любые изменения структуры должны сохранять эффективность работы организации и не превращать её в менее управляемый формат. В Москве также указали, что заявки отдельных государств на новые места в Совбезе требуют отдельного рассмотрения.