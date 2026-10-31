Навроцкий встретился с главой суда, отстранение которого спровоцировало протесты в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий после экстренного возвращения в Варшаву встретился с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским и отстранённым от обязанностей главой Конституционного трибунала Богданом Свенчковским. Переговоры проходят в президентском дворце на фоне острого политического кризиса, сообщает польский портал Onet.

Ранее польский лидер прервал полёт в Сенегал и распорядился развернуть самолёт из-за событий вокруг Конституционного трибунала. Навроцкий объяснил своё решение необходимостью лично находиться в стране в столь напряжённый момент.

Поводом для обострения стало решение об отстранении Свенчковского от исполнения обязанностей на месяц. Министр юстиции Вальдемар Журек также инициировал процедуру лишения его иммунитета. Власти обвиняют руководство трибунала в препятствовании работе новых судей.

Противостояние между правительством Дональда Туска и руководством Конституционного трибунала связано в том числе с назначением новых судей. Среди них — бывший министр правительства Туска Марчин Берек, против назначения которого выступают представители оппозиции.