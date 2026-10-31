В Польше стягивают полицию в Варшаву со всей страны на фоне конфликта у трибунала

Польские власти стягивают полицейских со всей страны в Варшаву на фоне обострения конфликта вокруг Конституционного трибунала. Об этом заявил в соцсети X депутат Европарламента от оппозиционной партии «Право и справедливость» Аркадиуш Мулярчик, обвинив правительство в попытке установить контроль над судебным органом.

«Прямо сейчас происходит нападение на Конституционный суд», — написал политик.

Тем временем возле здания трибунала прошли столкновения протестующих с правоохранителями. По данным столичной полиции, участники акции бросали в сотрудников опасные предметы, после чего силовики приняли меры для восстановления порядка.

В результате были задержаны три человека, которые перелезли через ограждение и проникли на территорию суда. В отношении них проводят процессуальные действия по статье о незаконном проникновении.

В полиции объяснили своё присутствие обращениями Генерального прокурора и одной из судей Конституционного трибунала, предупредившей о возможной угрозе жизни и здоровью сотрудников учреждения. При этом правоохранители подчеркнули, что находятся исключительно на прилегающей территории, не входят в само здание и не вмешиваются в работу суда.