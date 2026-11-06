Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал вывести полицию с территории Конституционного суда и допустить к работе судей, которых он считает законными, перед встречей с премьер-министром Дональдом Туском. Об этом сообщил глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий в соцсети X.

Богуцкий рассказал, что обсудил возможные переговоры с руководителем канцелярии премьера Яном Грабцем. В ходе беседы он передал позицию Навроцкого, которую президент ранее изложил на заседании Совета национальной безопасности. Глава государства настаивает на выполнении двух требований для урегулирования конституционного кризиса.

«Пусть это будет проявлением доброй воли со стороны правительства», — добавил Богуцкий.

Ранее Дональд Туск предложил Каролю Навроцкому провести переговоры один на один в течение недели. С такой инициативой премьер выступил после заседания Совета национальной безопасности 3 ноября. Глава правительства заявил, что хочет снизить напряжённость вокруг Конституционного трибунала, а не добиться политического поражения президента. Он также признал, что разногласия между ними сохранятся, но призвал искать компромисс ради безопасности страны. На самом заседании Навроцкий обвинил правительство в возникновении конституционного кризиса. Туск отверг эту оценку и назвал выступление президента конфронтационным. Вместе с тем премьер положительно оценил начало работы общего собрания судей Конституционного трибунала и выразил надежду на стабилизацию ситуации.

Политический и конституционный кризис в Польше обострился 30 октября на фоне многолетнего противостояния вокруг Конституционного трибунала. Конфликт начался ещё в 2015 году из-за спорных назначений судей при правлении партии «Право и справедливость» (PiS). После прихода к власти правительства Туска в 2023 году новые власти попытались пересмотреть судебные реформы предшественников, однако столкнулись с сопротивлением оппозиции. Весной 2026 года Навроцкий отказался приводить к присяге часть судей, избранных парламентом. Они принесли присягу самостоятельно, но руководство трибунала не признало их полномочия.

30 октября судья Анна Корвин-Пиотровская объявила о временном отстранении председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского, после чего заявила о переходе руководства судом к ней. Президент и оппозиция назвали происходящее попыткой государственного переворота, тогда как сторонники правительства объяснили свои действия необходимостью восстановления независимости правосудия. Здание трибунала в Варшаве оцепила полиция, возле него начались массовые протесты, а Навроцкий лично прибыл к суду. Ситуацией обеспокоилась Еврокомиссия, призвавшая соблюдать польскую Конституцию и европейское законодательство. На фоне противостояния Туск предложил президенту провести личные переговоры, чтобы снизить напряжённость.