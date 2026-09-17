Найден 1700-летний фрагмент «Одиссеи» из античного «покетбука» — в нём сокрыт переломный момент

Редчайший фрагмент «Одиссеи» Гомера возрастом примерно 1700 лет обнаружили в собрании библиотеки Утрехтского университета. На небольшом куске пергамента сохранились строки из XII песни античной поэмы, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Находку сделал исследователь Марк де Крей, изучавший коллекцию древних рукописей. Повреждённый и выцветший лист долго считали непримечательным текстом VII века, однако крошечные греческие буквы помогли учёному распознать произведение Гомера.

Размер фрагмента составляет всего несколько сантиметров. Текст нанесён с обеих сторон и описывает момент, когда бог солнца Гелиос узнаёт, что спутники Одиссея вопреки запрету съели его священный скот. Разгневанный Гелиос требует возмездия, после чего Зевс насылает бурю. Одиссей лишается корабля и всех товарищей. Исследователи называют этот эпизод одним из переломных моментов произведения.

Учёные полагают, что лист был частью компактной полной версии «Одиссеи» размером примерно с современную электронную книгу. Владеть ею мог житель Фаюмского оазиса в Египте около 300 года нашей эры. Всего специалистам известно примерно 30 подобных фрагментов.

Ранее Life.ru рассказывал о другой редкой находке, связанной с Гомером: археологи обнаружили фрагмент «Илиады» внутри египетской мумии. Папирус возрастом около 1600 лет содержал строки из знаменитого «Каталога кораблей».