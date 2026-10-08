Найденный в Казани немецкий танк «Пантера» перевезли в музей

Немецкая «Пантера» после нескольких десятилетий под землёй сменила двор казанского университета на открытую экспозицию музея в Верхней Пышме Свердловской области. О прибытии танка РБК рассказала пресс-секретарь музейного комплекса Надежда Агапова.

Теперь посетители могут своими глазами увидеть бронемашину, обнаруженную на территории Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ). Пока историческую находку показывают в том состоянии, в котором она дошла до наших дней. В дальнейшем специалисты планируют заняться её восстановлением.

Сейчас сотрудники учреждения обсуждают сроки, объём и способы предстоящей реставрации. Подготовка потребует особого внимания, поскольку немецкая техника провела в грунте несколько десятилетий. Поэтому привести редкий экспонат в порядок быстро не получится.

Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении немецкой «Пантеры» во время строительных работ на территории КНИТУ. В послевоенные годы её использовали для испытаний пороха и пиротехнических составов. Прочная броня позволяла проводить внутри подрывы опытных образцов. Позднее необходимость в таком оборудовании отпала, а машину засыпали, превратив в университетскую легенду. В сентябре раритет извлекли примерно с четырёхметровой глубины. Для подъёма привлекли компанию, ранее участвовавшую в перевозке космического корабля «Буран» и подводной лодки «Нептун». После этого находку решили передать для сохранения и реставрации.