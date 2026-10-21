«Найдут другие способы»: Почему запрет соцсетей не спасёт детей от вербовщиков
Политик Крастелев: Запрет мессенджеров не остановит вербовку подростков
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Запрет мессенджеров и социальных сетей не поможет полностью защитить подростков от вовлечения в преступную деятельность, поскольку злоумышленники найдут другие способы связи с потенциальными жертвами. Об этом RuNews24.ru рассказал координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев, призвав бороться прежде всего с организаторами вербовки, а не с цифровыми платформами.
По словам политика, преступники использовали человеческие слабости задолго до появления интернета. Они искали уязвимых людей, обещали им деньги, признание и поддержку, а также давили на личные обиды. Социальные сети лишь упростили поиск жертв, но не изменили сам принцип преступных схем.
«Закрыв площадку, мы не устраним тех, кто вовлекает подростков в преступления: они будут искать другие способы связи», — предупредил Крастелев.
Особую опасность представляет постепенное втягивание несовершеннолетних в противоправную деятельность. Сначала злоумышленник старается завоевать доверие ребёнка, затем предлагает лёгкий заработок за якобы безобидное поручение. Позднее могут последовать угрозы и шантаж, из-за которых подросток боится отказаться от дальнейших заданий.
Насторожить родителей должны просьбы скрывать переписку, срочно отправиться в определённое место, передать неизвестный предмет или выполнить какое-либо действие за вознаграждение. Подобные предложения, по словам политика, могут свидетельствовать о попытке вербовки.
При этом Крастелев считает, что важнейшую роль в защите детей играют доверительные отношения в семье. Даже если подросток уже согласился на подозрительное предложение, получил деньги или столкнулся с угрозами, он должен знать, что близкие помогут ему выбраться из ситуации. Политик также рекомендует сохранять подозрительную переписку и передавать её правоохранителям.
По мнению эксперта, государству необходимо сосредоточить усилия на выявлении самих вербовщиков, организаторов преступных схем и тех, кто их финансирует. Ограничение отдельных каналов связи не заменит такой работы и не устранит причины вовлечения несовершеннолетних в преступления.
Ранее Life.ru в МВД объясняли, как мошенники через онлайн-игры и соцсети втягивают детей в преступные схемы. По словам представителя ведомства, сначала аферисты заманивают школьников обещаниями бесплатных игровых бонусов, а затем под видом сотрудников силовых структур начинают угрожать уголовным преследованием им и их родителям. Запуганных подростков вынуждают устраивать «дистанционные обыски» дома, искать семейные сбережения и драгоценности и передавать их курьерам злоумышленников.