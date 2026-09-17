Найди пять отличий: Точная копия Дженнифер Лопес попалась на воровстве в США

Жительница Миннесоты попала в полицейский участок после кражи из магазина, но прославилась не самим обвинением. Пользователи сети заметили её сильное сходство с певицей и актрисой Дженнифер Лопес.

35-летнюю Сайрену Энн Куаст задержали после того, как её заподозрили в краже двух упаковок аккумуляторов для электроинструментов из магазина в городе Монтичелло. Стоимость похищенного составила около 580 долларов.

По данным правоохранителей, сотрудник магазина узнал женщину после похожего инцидента, который произошёл двумя днями ранее, и сообщил в полицию. После задержания Куаст, по данным СМИ, признала факт кражи и была привлечена по делу о хищении. На следующий день её отпустили.

Однако внимание пользователей привлекла не сама история с магазином, а фотография женщины из полицейского досье. Многие заметили сходство Куаст с Дженнифер Лопес и начали публиковать шутки о неожиданной «двойнице» знаменитости.

При этом никаких данных о родстве женщины с певицей нет. Сходство стало лишь поводом для многочисленных комментариев в соцсетях и сравнения с образом Лопес.

История быстро разошлась по интернету, превратив обычное сообщение о задержании в вирусный сюжет о случайном сходстве с мировой звездой.

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