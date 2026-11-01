Постоянное британское военное присутствие у Шетландских островов предложил восстановить депутат от либеральных демократов Алистер Кармайкл. Он объяснил это опасениями за безопасность инфраструктуры на фоне предполагаемой российской угрозы, пишет The Sunday Times.

Парламентарий призвал Лондон обеспечить «постоянное и целенаправленное» присутствие военных в прилегающих водах. В качестве исторического примера он привёл защиту северных рубежей страны во время холодной войны.

Среди объектов, безопасность которых обсуждается, — космодром SaxaVord на острове Унст. По версии издания, связанные с ним ракетные и спутниковые технологии могут представлять интерес для России. Речь идёт об оценках возможных рисков саботажа. Приведённые заявления не устанавливают факта подготовки нападения на космодром.

Вопрос касается также подводных коммуникаций. При этом британское правительство отвергает утверждения о недостаточной защищённости Шотландии и ссылается на меры по укреплению обороны.

Британские военные уже сообщали об усилении наблюдения за российскими судами. Как писал Life.ru 29 августа, Королевские ВМС заявили о трёхдневной операции в Северном море и Ла-Манше с участием эсминца, фрегата и патрульного корабля. По данным британского командования, за первые восемь месяцев 2026 года число выходов флота для отслеживания российской активности выросло на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.