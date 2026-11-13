Гренландия с 31 октября 2027 года вернётся к прежнему часовому поясу UTC−3. Соответствующее решение принял парламент острова. Теперь разница во времени с Данией составит четыре часа как зимой, так и летом, сообщает местное издание Sermitsiaq.

В день перехода жителям большей части Гренландии предстоит перевести часы сразу на два часа назад вместо привычного одного. Таким образом остров вернётся к часовому поясу, от которого отказался в 2023 году.

При этом власти решили пока сохранить сезонный перевод часов. Первоначально депутаты рассматривали возможность отказаться от летнего времени, однако это увеличило бы разницу с Данией до пяти часов в тёплый сезон.

Изменения повлияют и на продолжительность светлого времени суток по часам. Рассветы и закаты будут наступать на час раньше, чем сейчас. Сторонники возвращения прежнего времени считают, что такой режим лучше соответствует естественному световому дню.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен предупредил, что увеличение временной разницы с Европой может осложнить торговые связи и авиасообщение. По оценке местного финансового ведомства, ежегодные потери бюджета могут составить около 19 миллионов датских крон.