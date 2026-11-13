Назад в 2023 год: Гренландия решила вернуть старый часовой пояс
Гренландия вернётся к прежнему часовому поясу в октябре 2027 года
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Гренландия с 31 октября 2027 года вернётся к прежнему часовому поясу UTC−3. Соответствующее решение принял парламент острова. Теперь разница во времени с Данией составит четыре часа как зимой, так и летом, сообщает местное издание Sermitsiaq.
В день перехода жителям большей части Гренландии предстоит перевести часы сразу на два часа назад вместо привычного одного. Таким образом остров вернётся к часовому поясу, от которого отказался в 2023 году.
При этом власти решили пока сохранить сезонный перевод часов. Первоначально депутаты рассматривали возможность отказаться от летнего времени, однако это увеличило бы разницу с Данией до пяти часов в тёплый сезон.
Изменения повлияют и на продолжительность светлого времени суток по часам. Рассветы и закаты будут наступать на час раньше, чем сейчас. Сторонники возвращения прежнего времени считают, что такой режим лучше соответствует естественному световому дню.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен предупредил, что увеличение временной разницы с Европой может осложнить торговые связи и авиасообщение. По оценке местного финансового ведомства, ежегодные потери бюджета могут составить около 19 миллионов датских крон.
Ранее Life.ru рассказывал, какие страны переводят часы на зимнее время и почему в России этого не делают. В большинстве европейских государств сезонный перевод сохраняется: осенью стрелки часов сдвигают на час назад, а весной возвращают вперёд. Россия отказалась от такой практики в 2011 году.