Удалённые фотографии, документы и сообщения не всегда исчезают безвозвратно: их копии могут сохраняться в корзине приложений, облачных хранилищах, резервных копиях и на других устройствах. Об этом предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, известное как киберполиция.

В ведомстве объяснили, что многие приложения не уничтожают файл сразу, а временно перемещают его в корзину. В течение установленного срока пользователь может восстановить данные. Кроме того, после удаления система устройства иногда лишь помечает занятое пространство как доступное для записи, тогда как сама информация ещё некоторое время остаётся в памяти.

Отдельные копии фотографий, документов и переписки могут находиться в облачных хранилищах, резервных копиях и на синхронизированных устройствах. Сроки и порядок окончательного удаления данных с серверов зависят от устройства сервиса, его правил хранения и требований законодательства.

Удаление сообщения также не гарантирует, что оно исчезнет у собеседника: получатель мог сохранить переписку или сделать копию. В некоторых случаях удалённые файлы и сообщения способны восстановить специалисты по цифровой криминалистике. Однако шифрование и особенности накопителей могут осложнить такую работу или сделать её невозможной.

В киберполиции подчеркнули, что удаление информации и её окончательное уничтожение — разные процессы. Поэтому перед отправкой конфиденциальных сведений или публикацией личных материалов стоит учитывать, что копии могут сохраниться за пределами устройства, с которого их удалили.

Ранее киберполиция предупредила, что мошенники начали похищать деньги через Telegram-ботов для оплаты подписок. Аферисты создают специальные программы, внешне напоминающие легальные платёжные сервисы. Пользователям предлагают оформить платный доступ к популярной нейросети, после чего направляют на поддельную страницу оплаты.