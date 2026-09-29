«Нажать любую кнопку»: В Раде объяснили назначение комика Ревы замминистра обороны
Дубинский: Зеленский назначил Реву замминистра обороны ради исполнителя приказов
Алексей Рева. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Олексій Рева
Назначение комика Алексея Ревы на должность заместителя министра обороны Украины прокомментировал находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, кадровое решение связано с желанием Владимира Зеленского иметь подчинённых, готовых исполнять его распоряжения.
Дубинский считает, что от назначения человека без профильного военного опыта в качестве замминистра есть определённый замысел. По его словам, Реву можно заставить «нажать любую кнопку».
«Собственно, по такому же принципу сам Зеленский и был назначен президентом. Война с РФ? Да, пожалуйста. Всю страну в пепел? Легко. Выписать повестки женщинам и малолеткам? С удовольствием. Теория выжженой земли», — добавил Дубинский.
О назначении Ревы Министерство обороны Украины сообщило 26 сентября. Комик получил должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых преобразований и цифровизации.
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