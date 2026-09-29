«Нажать любую кнопку»: В Раде объяснили назначение комика Ревы замминистра обороны

Назначение комика Алексея Ревы на должность заместителя министра обороны Украины прокомментировал находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, кадровое решение связано с желанием Владимира Зеленского иметь подчинённых, готовых исполнять его распоряжения.

Дубинский считает, что от назначения человека без профильного военного опыта в качестве замминистра есть определённый замысел. По его словам, Реву можно заставить «нажать любую кнопку».

«Собственно, по такому же принципу сам Зеленский и был назначен президентом. Война с РФ? Да, пожалуйста. Всю страну в пепел? Легко. Выписать повестки женщинам и малолеткам? С удовольствием. Теория выжженой земли», — добавил Дубинский.

О назначении Ревы Министерство обороны Украины сообщило 26 сентября. Комик получил должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых преобразований и цифровизации.