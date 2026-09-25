Захарова сочла «чёрным юмором» назначение комика Ревы в Минобороны Украины

Мария Захарова нашла короткое определение для кадрового решения Киева. Назначение бывшего комика Алексея Ревы заместителем министра обороны Украины она назвала «чёрным юмором».

«Это и есть чёрный юмор», — сказала официальный представитель МИД России, отвечая на просьбу Zvezdanews прокомментировать назначение.

Других подробностей Захарова не привела. Её реакция ограничилась этой фразой.

Алексей Рева — бывший комик. Ранее он выступал на сцене, а теперь занял пост в украинском оборонном ведомстве. Для Киева это не первый случай, когда выходец из шоу-бизнеса оказывается во власти.

Ранее сообщалось, что победитель «Рассмеши комика» Алексей Рева стал замминистра обороны Украины. На новой должности чиновник будет заниматься развитием цифровых решений в оборонной сфере — от систем управления данными до сервисов для военнослужащих.