Захарова сочла «чёрным юмором» назначение комика Ревы в Минобороны Украины
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/reva_oleksii
Мария Захарова нашла короткое определение для кадрового решения Киева. Назначение бывшего комика Алексея Ревы заместителем министра обороны Украины она назвала «чёрным юмором».
«Это и есть чёрный юмор», — сказала официальный представитель МИД России, отвечая на просьбу Zvezdanews прокомментировать назначение.
Других подробностей Захарова не привела. Её реакция ограничилась этой фразой.
Алексей Рева — бывший комик. Ранее он выступал на сцене, а теперь занял пост в украинском оборонном ведомстве. Для Киева это не первый случай, когда выходец из шоу-бизнеса оказывается во власти.
Ранее сообщалось, что победитель «Рассмеши комика» Алексей Рева стал замминистра обороны Украины. На новой должности чиновник будет заниматься развитием цифровых решений в оборонной сфере — от систем управления данными до сервисов для военнослужащих.
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