Назло США: В Германии усомнились в пользе сближения ЕС и Канады
Депутат Зингер: Сближение с Канадой не решит экономических проблем Евросоюза
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Сближение ЕС и Канады стало прежде всего сигналом Вашингтону, а не способом преодолеть экономические трудности Европы, заявил глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер. По его мнению, объявление о сотрудничестве перед промежуточными выборами США призвано показать стремление Брюсселя и Оттавы проводить самостоятельную внешнюю политику.
«ЕС и Канада апеллируют к так называемой системе, основанной на ценностях и международных правилах. Однако всё больше складывается впечатление, что она превращается преимущественно в символическую. Демонстрируется моральная позиция, в то время как реальные проблемы остаются нерешёнными», — отметил собеседник НСН.
Практические ограничения такого партнёрства политик объяснил на примере немецкой промышленности. По его оценке, предприятиям мешают дорогая энергия, чрезмерная бюрократия и климатическая политика, которая не учитывает условия международной конкуренции. Из-за этого компании закрываются или переносят производство за пределы Евросоюза, а расширение связей с Канадой этих причин не устраняет.
Напомним, предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Канаде статус ассоциированного члена ЕС вызвало разногласия среди европейских правительств. Германия выступила против такой формулировки. Содержание нового статуса осталось неопределённым, действующие договоры Евросоюза его не предусматривают.