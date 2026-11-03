Сближение ЕС и Канады стало прежде всего сигналом Вашингтону, а не способом преодолеть экономические трудности Европы, заявил глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер. По его мнению, объявление о сотрудничестве перед промежуточными выборами США призвано показать стремление Брюсселя и Оттавы проводить самостоятельную внешнюю политику.

«ЕС и Канада апеллируют к так называемой системе, основанной на ценностях и международных правилах. Однако всё больше складывается впечатление, что она превращается преимущественно в символическую. Демонстрируется моральная позиция, в то время как реальные проблемы остаются нерешёнными», — отметил собеседник НСН.

Практические ограничения такого партнёрства политик объяснил на примере немецкой промышленности. По его оценке, предприятиям мешают дорогая энергия, чрезмерная бюрократия и климатическая политика, которая не учитывает условия международной конкуренции. Из-за этого компании закрываются или переносят производство за пределы Евросоюза, а расширение связей с Канадой этих причин не устраняет.