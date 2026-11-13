Назначение Сергея Корецкого премьером Украины оказалось ошибкой. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Михаил Папиев в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция», раскритиковав премьера за ситуацию на топливном рынке и подготовку Киева к зиме.

По словам парламентария, Корецкий не справляется даже с теми направлениями, в которых должен хорошо разбираться благодаря прежнему опыту работы. До назначения главой правительства он руководил компанией «Нафтогаз», а ранее работал в топливном бизнесе.

«То, что мы назначили Корецкого, это ошибка была. Не тянет он», — сказал Папиев.

Отдельные претензии депутат предъявил к ценам на дизельное топливо, бензин и сжиженный газ. Он считает, что премьер должен был навести порядок в этой сфере с учётом своего профессионального прошлого.

«Назначили заправщика премьер-министром Украины, он что, не может навести порядок в этой сфере деятельности, которую он должен был понимать и знать?» — возмутился парламентарий.

Не менее серьёзной проблемой Папиев назвал подготовку столицы к отопительному сезону. По его словам, несмотря на заявления чиновников о готовности к зиме, в Киеве продолжаются перебои с электричеством, а теплоэлектроцентрали выходят из строя.

Депутат также раскритиковал руководство Верховной рады за отсутствие активной реакции на происходящее. Работу парламента он сравнил с поведением испуганного щенка, который изредка подаёт голос, а затем снова прячется.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что украинцев ожидает тяжёлая зима, поэтому им необходимо заранее запасаться водой и предметами первой необходимости. По словам чиновницы, повреждения энергетической и другой инфраструктуры оказались настолько серьёзными, что восстановить её прежними темпами уже не получается. Особенно сложной ситуация может стать для жителей Киева.