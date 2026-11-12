Ближайшие месяцы могут стать определяющими для ситуации на Украине, которой предстоит пережить крайне тяжёлую зиму. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц перед началом саммита Европейского политического сообщества в Дублине. Его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.

«Сейчас наступают решающие месяцы. Это будет очень сложная зима для страны», — предупредил глава немецкого правительства.

Мерц подчеркнул, что дальнейшее развитие событий во многом зависит от способности европейских государств сохранить единство в вопросе поддержки Киева. По его словам, помощь Украине должна оставаться общей задачей всех членов Евросоюза, поскольку отвечает интересам самого объединения.

Канцлер также призвал европейские страны договориться о финансировании Украины на 2027 год и определить механизм дальнейшей поддержки в рамках бюджета ЕС. При этом предстоящие переговоры по распределению расходов он назвал сложными.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать утверждение бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, если все государства объединения не согласятся совместно финансировать Украину. Свою позицию он изложил в письме председателю Европейского совета Антониу Коште, потребовав справедливого распределения расходов между 27 странами ЕС. По оценкам европейских чиновников, в 2027 году Киеву потребуется дополнительная помощь в размере около 70 миллиардов евро, из которых Брюссель рассчитывает предоставить 45 миллиардов. Однако Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выступают против новых финансовых обязательств. Германия добивается согласования долгосрочного механизма поддержки, а также изменения порядка голосования, чтобы отдельные государства не могли блокировать выделение средств.