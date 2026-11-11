Украинцев ожидает тяжёлая зима, поэтому им необходимо заранее запасаться водой и предметами первой необходимости, считает заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук. Она призвала сограждан не рассчитывать на скорое завершение конфликта и готовиться к предстоящим трудностям. Соответствующее заявление она сделала, выступая на форуме «Всеобъемлющая оборона: от концепции к действиям».

По словам чиновницы, повреждения энергетической и другой инфраструктуры оказались настолько серьёзными, что восстановить её прежними темпами уже не получается. Особенно сложной ситуация может стать для жителей Киева.

«Эта зима будет точно тяжёлой, потому что инфраструктура из-за прицельной работы врага по ней, к сожалению, уже не поддаётся ремонту так, как даже прошлой зимой, и мы это прекрасно понимаем. Будет ли киевлянам тяжело? Да, будет тяжело, но нам нужно готовиться», — предупредила Верещук.

Она также выразила сомнение, что переговоры России, США и Украины в Абу-Даби приведут к урегулированию. По мнению замглавы офиса Зеленского, рассчитывать на скорое завершение конфликта не стоит.

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва будет удовлетворена результатами переговоров по украинскому урегулированию только после достижения поставленных целей и заключения мирного соглашения на своих условиях. При этом он допустил, что переговоры в Абу-Даби приблизили стороны к мирному урегулированию. Однако, по его оценке, дальнейший прогресс зависит от действий всех участников процесса, прежде всего Украины и США, а также от позиции европейских государств.