Назван самый подешевевший в сентябре продукт

Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России по итогам сентября — его стоимость снизилась на 13,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Заметно снизились цены и на другие овощи. Белокочанная капуста подешевела на 12,7%, морковь — на 12%, репчатый лук — на 9,5%, столовая свёкла — на 8,9%. Виноград также потерял в цене 9,5%, а яблоки — 8,6%.

Кроме того, лимоны стали дешевле на 4,3%, сладкий перец — на 2,6%, огурцы — на 2,5%, свежие грибы — на 1,2%, чеснок — на 1,1%.

Среди других продуктов Росстат отметил снижение стоимости сахарного песка на 1,8%, кофе в заведениях быстрого обслуживания — на 0,9%, продукции фастфуда в целом — на 0,8%. Шампанское и печенье подешевели на 0,5%.

В целом в сентябре Росстат зафиксировал продовольственную дефляцию: цены на продукты питания за месяц снизились на 0,01%.

Снижение стоимости овощей в начале осени связано в том числе с сезонным поступлением нового урожая на рынок. При этом по итогам августа Росстат также фиксировал заметное удешевление плодоовощной продукции: картофель тогда потерял в цене 30%, белокочанная капуста — 25,8%, свёкла — 25%, морковь — 24,7%, репчатый лук — 22,3%. Таким образом, падение цен на основные овощи продолжилось и в сентябре, хотя его темпы замедлились.

Ранее Росстат сообщил, что производство красной икры в России упало на 69%, а её имитации — выросло на 30%. Участники отрасли не ждут заметного улучшения до конца года