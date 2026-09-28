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Регион
Опубликовано 28 сентября, 12:38

Названа дата начала отопительного сезона в Московской области

Отопительный сезон в Подмосковье начнётся 1 октября

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отопительный сезон в Московской области начнётся 1 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минэнерго региона. Запуск системы будет проходить постепенно. На подключение всех объектов отведут десять дней.

«До 10 октября все социально значимые организации, многоквартирные дома и предприятия должны быть с теплом», — сообщили в министерстве.

Таким образом, жители разных муниципалитетов могут получить отопление не одновременно: к 10 октября тепло должно поступить во все предусмотренные объекты региона.

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Ранее Life.ru разбирался, при каких условиях в России начинается отопительный сезон и в каком порядке подключают здания. Первыми тепло традиционно получают социальные учреждения, после чего подключают жилые дома.

Больше новостей об отоплении, коммунальных услугах и работе городских служб — в разделе «ЖКХ» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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