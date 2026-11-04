Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Райкиной, как ожидается, состоится 6 ноября в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на семью усопшей. Место церемонии пока не уточняется.

С Вахтанговским театром была связана почти вся её сценическая карьера: артистка служила здесь с 1959 по 2008 год. В труппу её приняли после окончания Театрального училища имени Щукина. Зрители знали Райкину по ролям Софьи в «Дамах и гусарах», Люсиль в «Мещанине во дворянстве» и Зелимы в «Принцессе Турандот». Последней её работой в родном театре стала Бетти в спектакле «Белый кролик». Актриса также выступала в театре «У Никитских ворот» и Театре имени Варпаховского в Монреале.