Названа дата прощания с дочерью Аркадия Райкина
Церемония прощания с Екатериной Райкиной состоится 6 ноября в Москве
Екатерина Райкина в годы пика своей карьеры. Обложка © vakhtangov.ru
Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Райкиной, как ожидается, состоится 6 ноября в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на семью усопшей. Место церемонии пока не уточняется.
С Вахтанговским театром была связана почти вся её сценическая карьера: артистка служила здесь с 1959 по 2008 год. В труппу её приняли после окончания Театрального училища имени Щукина. Зрители знали Райкину по ролям Софьи в «Дамах и гусарах», Люсиль в «Мещанине во дворянстве» и Зелимы в «Принцессе Турандот». Последней её работой в родном театре стала Бетти в спектакле «Белый кролик». Актриса также выступала в театре «У Никитских ворот» и Театре имени Варпаховского в Монреале.
Напомним, о смерти Екатерины Райкиной стало известно 3 ноября. Актрисе было 88 лет. Она являлась дочерью знаменитого советского артиста Аркадия Райкина и сестрой актёра Константина Райкина. Артистка до последних дней находилась в полном сознании, несмотря на тяжёлое физическое состояние. Её смерть наступила по естественным причинам.
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