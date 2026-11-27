Названа причина массового огненного ДТП с чемпионом по теннису в Москве
Проезд на красный свет стал причиной массового ДТП у «Лужников»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Причиной массового ДТП с пожаром на Комсомольском проспекте в Москве, по предварительным данным, стал проезд одного из водителей на запрещающий сигнал светофора. Это следует из видео, опубликованного Дептрансом столицы.
После первого столкновения автомобиль отбросило ещё на две машины, а затем начался пожар. Всего в аварии пострадали четыре человека.
ДТП произошло 27 ноября в районе дома № 48 на Комсомольском проспекте. В аварию попали автомобили Geely, Changan, BMW и Li Xiang. После столкновения китайский внедорожник загорелся.
Из-за аварии движение по проспекту перекрывали. На месте происшествия работали экстренные службы.
Ранее столичный Дептранс опубликовал видео момента столкновения у «Лужников». После удара на проезжую часть разлилось топливо, которое вспыхнуло. Водителю Li Xiang может грозить административная ответственность.