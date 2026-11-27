Причиной массового ДТП с пожаром на Комсомольском проспекте в Москве, по предварительным данным, стал проезд одного из водителей на запрещающий сигнал светофора. Это следует из видео, опубликованного Дептрансом столицы.

После первого столкновения автомобиль отбросило ещё на две машины, а затем начался пожар. Всего в аварии пострадали четыре человека.

ДТП произошло 27 ноября в районе дома № 48 на Комсомольском проспекте. В аварию попали автомобили Geely, Changan, BMW и Li Xiang. После столкновения китайский внедорожник загорелся.

Из-за аварии движение по проспекту перекрывали. На месте происшествия работали экстренные службы.