Названа причина осады английского порта Дувр людьми в чёрной одежде и балаклавах

В британском порту Дувр, расположенном в юго-восточном графстве Кент, проходит акция протеста против нелегальной миграции. Об этом рассказал член совета графства от правопопулистской партии Reform UK Пол Кинг, комментируя сообщения о том, что десятки человек в чёрной одежде и балаклавах перекрыли дороги и кольцевые развязки, полностью заблокировав движение в порт и из него.

«Это протест против прибывающих на лодках мигрантов. Мы не одобряем нарушение общественного порядка во время протестов», — написал Кинг в соцсетях.

Депутат Палаты общин от правящей Лейбористской партии Майк Тапп резко осудил действия демонстрантов.

«Меня достали идиоты, которые приезжают в Дувр, чтобы создавать проблемы. Могу поспорить, что если поговорить с кем-нибудь из этих «протестующих», то они не знают, что количество прибытия небольших лодок [с нелегалами] снизилось на 40%. Идите домой, наслаждайтесь выходным или найдите себе работу», — написал политик в соцсети X .

Полиция Кента ведёт переговоры с участниками акции. В администрации порта подтвердили, что движение нарушено по всем маршрутам, паромы отправляются с задержкой. Дувр является ключевым транспортным узлом Британии: через него проходит около трети всего товарооборота с ЕС на сумму около 144 млрд фунтов стерлингов в год.

Ранее Life.ru рассказывал, что автомобильная пробка длиной около 6,4 километра образовалась у крупнейшего паромного порта Великобритании. Утром 5 сентября десятки людей в чёрной одежде и балаклавах перекрыли основные дороги в Дувре.