Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 16:00

Названа причина смерти французской журналистки, называвшей Брижит Макрон мужчиной

Рак стал причиной смерти французской журналистки Наташи Рей

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Причиной смерти французской журналистки Наташи Рей стал рак. Об этом сообщил её коллега Ксавье Пуссар. Рей несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. Её похороны прошли 18 сентября на кладбище Сен-Палле в Сенте.

Журналистка получила широкую известность после того, как начала публично утверждать, что супруга президента Франции Брижит Макрон якобы родилась мужчиной. Эти заявления не были подтверждены и стали предметом судебных разбирательств.

В 2024 году суд Парижа признал Рей и Амандин Руа виновными в клевете и назначил им штрафы и выплаты на общую сумму €13,5 тыс. Однако в июле 2025 года апелляционный суд оправдал Рей. При этом само решение не означало признания достоверными её утверждений о Брижит Макрон — адвокат первой леди Франции заявлял о намерении обжаловать вердикт.

Парижский суд признал виновными 10 человек, назвавших жену Макрона мужчиной
Парижский суд признал виновными 10 человек, назвавших жену Макрона мужчиной

О смерти французской журналистки Наташи Рей стало известно 18 сентября. Ей было 55 лет. Она скончалась в городе Сент.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Брижит Макрон
  • Франция
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar