Названа причина смерти французской журналистки, называвшей Брижит Макрон мужчиной

Причиной смерти французской журналистки Наташи Рей стал рак. Об этом сообщил её коллега Ксавье Пуссар. Рей несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. Её похороны прошли 18 сентября на кладбище Сен-Палле в Сенте.

Журналистка получила широкую известность после того, как начала публично утверждать, что супруга президента Франции Брижит Макрон якобы родилась мужчиной. Эти заявления не были подтверждены и стали предметом судебных разбирательств.

В 2024 году суд Парижа признал Рей и Амандин Руа виновными в клевете и назначил им штрафы и выплаты на общую сумму €13,5 тыс. Однако в июле 2025 года апелляционный суд оправдал Рей. При этом само решение не означало признания достоверными её утверждений о Брижит Макрон — адвокат первой леди Франции заявлял о намерении обжаловать вердикт.

О смерти французской журналистки Наташи Рей стало известно 18 сентября. Ей было 55 лет. Она скончалась в городе Сент.