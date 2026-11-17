Причиной смерти бывшей телеведущей НТВ и модели Светланы Куницыной, предположительно, стала остановка сердца после тяжёлой операции. Об этом рассказал её коллега, журналист Павел Лобков, раскрыв подробности последних дней жизни артистки.

«Послеоперационное осложнение, ей делали операцию на сердечном клапане. Вот у неё в течение нескольких дней сердце не заводилось. Она лежала на аппарате искусственного кровообращения, в медикаментозной коме», — сообщил Лобков ТАСС.

По словам журналиста, спустя несколько суток состояние Куницыной начало улучшаться. У неё восстановилось самостоятельное сердцебиение, а сама телеведущая ненадолго пришла в сознание. Однако 16 ноября она скончалась в возрасте 56 лет.

Операцию Куницыной проводили в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. После вмешательства пациентка находилась в реанимации в критическом состоянии.

Светлана Куницына была одной из первых советских моделей, работала с модельером Вячеславом Зайцевым, а позднее стала обозревателем программы «Намедни» на НТВ. Она также вела собственные передачи о моде «Искусство высокой моды» и «Шинель № 5».

Ранее Life.ru рассказывал о критическом состоянии Светланы Куницыной после операции на открытом сердце. Ещё 9 ноября Павел Лобков сообщил о госпитализации коллеги и обратился к знакомым с просьбой поддержать её.