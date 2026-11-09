Известная телеведущая и бывший обозреватель НТВ Светлана Куницына находится в критическом состоянии после операции на открытом сердце. Сейчас журналистка лежит в реанимации Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. О тяжёлом состоянии коллеги сообщил телеведущий Павел Лобков.

«Света в реанимации. Состояние критическое. Никакие деньги не нужны. Если в институте Бакулева не справятся, то и нигде. Просто тихо помолимся», — написал Лобков в социальных сетях.

По его словам, Куницына страдала сложными сердечными патологиями. После госпитализации врачи провели ей операцию на открытом сердце, однако состояние пациентки остаётся крайне тяжёлым. Медики продолжают бороться за её жизнь. Лобков назвал коллегу одной из первых российских моделей и сравнил её с британским модельером Вивьен Вествуд. Он также вспомнил Куницыну как остроумного, бескомпромиссного автора и рецензента времён расцвета НТВ.