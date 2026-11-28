Названа причина взрыва в афганской школе с 10 погибшими и 110 ранеными
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Причиной взрыва в здании школы в афганской провинции Кунар, где погибли 10 человек и ещё более 110 получили ранения, стала детонация взрывчатых веществ, предназначенных для горных работ. Об этом сообщает агентство «Джомхур».
В результате детонации часть здания учебного заведения оказалась разрушена. По данным агентства, взрывчатка хранилась в жилом доме рядом со школой.
Взрыв прогремел в субботу, 28 ноября, в районе Андарсир города Асадабад — административного центра провинции Кунар.