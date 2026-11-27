Причиной смертельного взрыва газа в многоквартирном доме во Владикавказе могло стать самовольное открытие газового крана рабочим, который хотел прогреть квартиру во время ремонта. Такую версию озвучили в пресс-службе следственного управления СК России по Северной Осетии.

«По версии следствия, 21 ноября рабочий, проводивший ремонтные работы в одной из квартир жилого дома на улице Курсантов-Кировцев в городе Владикавказе и не имевший соответствующей квалификации, самовольно открыл газовый кран на трубе, входящей в многоквартирный дом, для последующего прогрева квартиры», — рассказали в ведомстве.

Как полагают следователи, после открытия крана в помещении начал скапливаться бытовой газ. Впоследствии произошли его воспламенение и мощный взрыв, унёсший жизни самого рабочего и его знакомого.

Трагедия случилась 21 ноября на шестом этаже многоэтажки. Помимо двух погибших, пострадали ещё два человека. Одного из них доставили в больницу в тяжёлом состоянии, другому оказали медицинскую помощь без госпитализации.