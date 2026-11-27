Захотел погреться и погубил двоих: СК раскрыл детали взрыва во Владикавказе
СК назвал причиной взрыва во Владикавказе самовольное открытие газового крана
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Причиной смертельного взрыва газа в многоквартирном доме во Владикавказе могло стать самовольное открытие газового крана рабочим, который хотел прогреть квартиру во время ремонта. Такую версию озвучили в пресс-службе следственного управления СК России по Северной Осетии.
«По версии следствия, 21 ноября рабочий, проводивший ремонтные работы в одной из квартир жилого дома на улице Курсантов-Кировцев в городе Владикавказе и не имевший соответствующей квалификации, самовольно открыл газовый кран на трубе, входящей в многоквартирный дом, для последующего прогрева квартиры», — рассказали в ведомстве.
Как полагают следователи, после открытия крана в помещении начал скапливаться бытовой газ. Впоследствии произошли его воспламенение и мощный взрыв, унёсший жизни самого рабочего и его знакомого.
Трагедия случилась 21 ноября на шестом этаже многоэтажки. Помимо двух погибших, пострадали ещё два человека. Одного из них доставили в больницу в тяжёлом состоянии, другому оказали медицинскую помощь без госпитализации.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ об оказании услуг или выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности гибель двух или более человек. Следователи назначили необходимые экспертизы и продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.
Ранее Life.ru сообщал, что квартира, в которой произошёл взрыв, не имела официального разрешения на подключение к газоснабжению. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Владикавказа Тимур Караев. Позднее стало известно, что взрыв повредил десятки квартир, а для временного размещения жильцов городские власти подготовили 40 квартир маневренного фонда.