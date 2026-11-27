45-летний мужчина пострадал при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Новороссийске. После происшествия начался пожар, пострадавшего госпитализировали. Прокуратура города организовала проверку.

По предварительным данным надзорного ведомства, инцидент произошёл днём 27 ноября на улице Парковой. Сейчас прокуроры устанавливают обстоятельства случившегося.

Как сообщили в городской администрации, пожар потушили на площади 30 квадратных метров. При хлопке были повреждены стёкла и балкон. На месте работали экстренные службы.

По итогам проверки прокуратура оценит соблюдение требований законодательства. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

В июле 2025 года в Новороссийске уже происходил взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Тогда в пятиэтажке погиб пожилой мужчина, а огонь охватил три квартиры.