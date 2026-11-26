Взрыв в одной из квартир пятиэтажного дома в селе Кулунда Алтайского края произошёл после накопления большого количества бытового газа. Такой предварительный вывод сделали по результатам первичного анализа обломков и химических составов, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Предстоит определить, каким образом в квартире накопилось достаточное количество горючей взвеси и источник воспламенения, приведшие к взрывному сгоранию бытового газа. При этом первичный анализ обломков и химических составов показал, что причиной столь крупных разрушений является именно взрывное сгорание», — сказал собеседник агентства.

По его словам, полная картина произошедшего прояснится после установления всех обстоятельств. На месте ЧП завершили разбор завалов, из-под обрушившихся конструкций извлекли тела двух человек. Сейчас там работают эксперты следственных органов.

Взрыв произошёл утром 24 ноября в пятиэтажном доме на улице Механизаторской. Обрушились четвёртый и пятый этажи в двух подъездах, площадь разрушений составила около 300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали шестерых человек, ещё 20 жильцов покинули здание самостоятельно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура Алтайского края проверяет соблюдение законодательства при эксплуатации газового оборудования и устанавливает причины случившегося.

Ранее Life.ru сообщал, что при разборе завалов после взрыва газа в Кулунде обнаружили тело второго погибшего. После этого число жертв происшествия достигло двух, а спасатели продолжили разбор разрушенных конструкций до полного завершения аварийно-спасательных работ.