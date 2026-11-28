При взрыве у школы в Афганистане погибли 10 человек, ещё 110 пострадали
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Число погибших при взрыве возле школы в афганской провинции Кунар увеличилось до десяти человек, ещё 110 получили ранения. Об этом со ссылкой на МВД Афганистана сообщает телеканал TOLO News.
Число погибших при взрыве возле школы в Афганистане выросло до десяти. Видео © Telegram / 1NEWS.AZ
Трагедия произошла 28 ноября на окраине административного центра провинции — города Асадабад. Среди погибших и пострадавших оказались учащиеся средней школы.
По предварительным данным МВД, причиной происшествия стала детонация взрывчатых веществ, предназначенных для проведения горных работ. Правоохранители рассматривают версию о несоблюдении мер безопасности. Большинство пострадавших получают медицинскую помощь в больницах провинции Кунар. Четверых раненых школьников перевезли в медицинское учреждение Джелалабада.
Обстоятельства трагедии устанавливают следователи. Окончательные выводы о причинах взрыва предстоит сделать по результатам расследования.
Напомним, 24 ноября при взрыве газа в пятиэтажном доме в Алтайском крае пострадали не менее 14 человек. Чрезвычайное происшествие случилось в селе Кулунда. По словам очевидцев, мощный взрыв прогремел утром в одной из квартир на верхних этажах здания.
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