Название школы и первый питомец: Россиян предупредили о скрытой опасности безобидных викторин

Обычные развлекательные тесты в Интернете могут оказаться инструментом мошенников для сбора конфиденциальных сведений. Об этом RT рассказал сенатор Артём Шейкин, объяснив, какие вопросы способны поставить под угрозу безопасность личных аккаунтов.

Особую опасность представляют задания, в которых предлагают вспомнить имя первого домашнего животного, девичью фамилию матери или школу, где учился человек. Такие сведения нередко используются в качестве ответов на контрольные вопросы при восстановлении доступа к учётным записям. Получив их, злоумышленники могут попытаться воспользоваться чужими профилями.

Парламентарий предупредил, что вопросы о родственниках, месте проживания и других личных обстоятельствах должны настораживать, особенно если для результата развлекательного теста эти сведения явно не нужны.

«Не стоит публиковать информацию, которую вы используете для восстановления доступа, или вводить пароль от соцсети на сторонней странице ради результата викторины», — предупредил парламентарий.

Дополнительный риск возникает, если пароль содержит имя пользователя или дату его рождения. Раскрытие подобных подробностей упрощает подбор комбинации, особенно когда преступники располагают информацией из социальных сетей и утёкших баз данных. Кроме того, знание личных обстоятельств помогает аферистам убедительнее вести телефонные разговоры и переписку.

Для защиты от подобных махинаций Шейкин рекомендовал отказаться от паролей, связанных с биографией. Каждой учётной записи лучше придумать собственную длинную комбинацию и дополнительно включить двухфакторную аутентификацию.

Ранее IT-эксперт рассказал, что мошенники звонят россиянам от имени госструктур, поликлиник, МФЦ и техподдержки и предлагают «срочно обновить» «Госуслуги» или ЕМИАС, пугая потерей доступа к сервисам. Затем жертве присылают ссылку для скачивания файла, под видом которого распространяется вредоносная программа.