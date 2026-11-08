Почти 12,5 тысячи граждан США въехали в Россию за первые девять месяцев 2026 года. С января по сентябрь российскую границу пересекли 12 463 американца, что на 712 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистических данных, которые изучил ТАСС.

Самой распространённой целью поездок стал туризм: ради отдыха и путешествий в Россию прибыли 5235 граждан США. Ещё 4613 американцев указали частный характер визита, например посещение родственников или знакомых.

Деловые поездки совершили 1823 человека, а 537 граждан США приехали в Россию работать. Ещё 80 американцев указали целью визита учёбу, 22 пересекли территорию страны транзитом, а 153 прибыли в качестве обслуживающего персонала.

Подавляющее большинство американцев добирались до России самолётами: воздушным транспортом воспользовались 11 505 человек. На автомобилях границу пересекли 547 граждан США, пешком пришли 358, по железной дороге прибыли 48, а водным транспортом воспользовались всего пятеро.

Для посещения России американским гражданам по-прежнему необходима виза. При этом прямое авиасообщение между странами отсутствует, поэтому путешественникам приходится выбирать маршруты с пересадками.

Ранее Life.ru сообщал, что в первом квартале 2026 года число поездок американцев в Россию выросло по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. За первые три месяца российскую границу пересекли 2743 гражданина США против 2556 годом ранее. Положительная динамика наблюдалась несмотря на отсутствие прямых рейсов и действующие визовые ограничения.