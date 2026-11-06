Американский журналист и политолог Джон Вароли публично поблагодарил Министерство иностранных дел России за предоставленное ему убежище. Выступая на просветительском марафоне «Знание. Единство» в Москве, он признался, что благодаря содействию российского внешнеполитического ведомства теперь может жить в безопасности.

«Спасибо вашему министерству иностранных дел за то, что выдали мне убежище здесь», — заявил Вароли.

Американец рассказал, что впервые приехал в Россию ещё в 1990-х годах. За прошедшие десятилетия он провёл в стране в общей сложности 22 года, успев хорошо познакомиться с её культурой и общественной жизнью. Теперь журналист намерен окончательно связать своё будущее с Россией и получить российский паспорт. С просьбой посодействовать в оформлении гражданства он обратился к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее Вароли заявил, что в случае возвращения в США ему может грозить до 20 лет тюремного заключения из-за публичной поддержки России и высказываний о праве жителей Донбасса самостоятельно определять свою судьбу. В марте американский политолог рассказал, что опасается преследования на родине из-за своей журналистской и общественной деятельности. До переезда в Россию он работал корреспондентом The New York Times и Bloomberg.