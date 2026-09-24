Названо дерево, которое чаще всего падает от ветра в Москве
На клён ясенелистный приходится четверть упавших из-за ветра деревьев Москвы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Москве начали десятилетнюю программу по замене ясенелистных клёнов на более крепкие породы деревьев. По данным столичного Департамента природопользования, именно на этот вид приходится каждое четвёртое дерево, упавшее из-за ветра.
Очередной случай произошёл на 4-м Рощинском проезде. Сильный порыв ветра сломал клён, хотя внешне он выглядел здоровым. Из-за падения пришлось временно остановить трамваи.
Причина кроется в хрупкости и неустойчивости корневой системы. Во время штормов такие клёны часто не выдерживают нагрузки. Кроме того, их относят к агрессивным сорнякам, мешающим развиваться соседним травам, кустарникам и деревьям, пишет «Москва 24».
Ранее биолог объяснил, почему одного спила недостаточно для удаления ясенелистного клёна. Оставшийся пень способен дать многочисленные новые побеги. Одним из способов остановить разрастание специалист назвал выкорчёвывание пня.
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