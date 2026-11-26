Прощание с актёром Бангисом Счастливым, известным по сериалу «Улицы разбитых фонарей», состоится 28 ноября в Санкт-Петербурге. Дату церемонии назвали близкие артиста в беседе с РИА «Новости».

Траурная церемония начнётся в 12:00 в похоронном доме «Память Бесконечна». Актёр скончался 23 ноября в возрасте 62 лет. По словам членов его семьи, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Счастливый родился 6 октября 1964 года. Позднее он сменил имя на Амара Бангура II, однако зрителям остался известен под своим прежним именем.

Одной из наиболее заметных работ артиста стала роль в картине «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» с Николаем Караченцовым. Счастливый также снимался в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и «Ниро Вульф и Арчи Гудвин». Помимо кинематографа, он увлекался музыкой и литературой.

Напомним, ранее Life.ru сообщал о смерти Бангиса Счастливого. Во втором сезоне «Улиц разбитых фонарей» артист сыграл Никиту Сидорова. В его фильмографии также значатся «Чёрный ворон», «Агент национальной безопасности» и «Зимняя вишня — 3».