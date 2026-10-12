Названы два предмета, по которым увеличат количество заданий на ЕГЭ

В ЕГЭ в 2027 году изменится количество заданий только по двум предметам — истории и профильной математике. В остальных экзаменах число заданий останется прежним, следует из материалов Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В экзамене по истории добавят одно задание, поэтому их общее количество вырастет с 21 до 22. Одновременно максимальный первичный балл увеличится с 42 до 43.

В профильной математике число задач также возрастёт — с 19 до 20. Максимальный первичный балл за экзаменационную работу составит 33 вместо прежних 32.

По остальным предметам количество вопросов в ЕГЭ менять не планируют.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что российские вузы перейдут на новую модель высшего образования. Продолжительность обучения будет зависеть от выбранной специальности. На получение базового высшего образования потребуется от четырёх до шести лет.