Названы храмы России с частицами креста, на котором распяли Иисуса

В России есть три известные святыни, где верующие могут поклониться частицам Креста, на котором, согласно христианскому вероучению, распяли Иисуса Христа. Они находятся в Дивеевском монастыре, Троице-Сергиевой лавре и Богоявленском Елоховском соборе в Москве. Об этом рассказал священник, декан историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского университета Андрей Постернак.

По словам иерея, крупных фрагментов Креста Господня в нашей стране нет. Однако небольшие частицы реликвии хранятся в специальных мощевиках, к которым могут прийти паломники. Посетить эти святыни можно в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре Нижегородской области, Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде и московском Елоховском соборе.

Священнослужитель дал РИА «Новости» комментарий накануне Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, которое православные отмечают 27 сентября. Этот двунадесятый праздник входит в число двенадцати главных церковных торжеств после Пасхи.

Согласно церковному преданию, праздник посвящён обретению Креста, на котором был распят Христос. Святыню обнаружила равноапостольная царица Елена, мать римского императора Константина Великого.

Ранее Иерей Фёдор Лукьянов заявил, что отсутствие веры в Бога ведёт к унынию, депрессии и усталости, тогда как в святых местах многие чувствуют облегчение. По его словам, без Бога эти состояния возвращаются, а связь с Всевышним как источником любви и силы помогает сохранять веру. Попытка же поставить себя на его место может привести к страданиям.