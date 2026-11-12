Российский Центр подготовки космонавтов (ЦПК) определился с составами экипажей двух следующих длительных экспедиций на Международную космическую станцию. В полёты отправятся Николай Чуб, Александр Горбунов, Иван Вагнер и Кирилл Песков. Распределение космонавтов по кораблям «Союз МС-32» и «Союз МС-33» опубликовано в материалах ЦПК.

Командиром экипажа 78-й экспедиции, который отправится на орбиту на корабле «Союз МС-32», назначен Николай Чуб. Его напарником и бортинженером станет Александр Горбунов.

В следующей, 79-й экспедиции обязанности распределены между Иваном Вагнером и Кириллом Песковым. Вагнер будет командиром корабля «Союз МС-33», а Песков займёт место бортинженера.

Таким образом, ЦПК заранее определил ключевые роли российских участников двух будущих миссий. При этом конкретные даты стартов и подробная программа предстоящих экспедиций в опубликованных материалах не уточняются.