Группа CUPSIZE получила премию «Сделано в России — 2026» за альбом «заставь меня плакать» и неожиданно оказалась в центре внимания публики, которая, по признанию самих музыкантов, принадлежит совсем другому поколению. Победителей наградили 11 ноября в московском Театре имени Вахтангова, сообщает «Сноб».

Музыканты не скрывали удивления, когда их объявили лауреатами. Показательную историю рассказала и издатель «Сноба» Марина Геворкян. Перед церемонией она изучила список музыкальных номинантов и поняла, что почти никого не знает. Зато её 16-летний сын с друзьями свободно обсуждали каждого исполнителя, а к разговору подключился даже девятилетний ребёнок.

В литературной номинации награду получил Сергей Шаргунов за роман «Попович». Писатель признался, что работа над книгой заняла несколько лет, а признание читателей стало для него особенно ценным. По его словам, литература требует длительного уединения, поэтому отклик аудитории придаёт силы продолжать работу.

Театральную премию присудили спектаклю «Три сестры. Долой уныние» Театра на Таганке. Его директор Ирина Апексимова уверена, что произведения Чехова способны заинтересовать даже поколение, привыкшее к коротким видео. Главное, чтобы классика вызывала у зрителей настоящие эмоции.

При этом артистка не считает искусственный интеллект угрозой живому театру. «В театре, слава богу, ИИ не выйдет на сцену вместо живого артиста», — отметила она, рассуждая о будущем сценического искусства.

В категории «Арт» победила выставка «Вера Мухина: диалоги, грани». Её куратор Кирилл Гаврилин напомнил, что знаменитая художница занималась не только монументальной скульптурой. Она экспериментировала со стеклом, керамикой и текстилем, а также работала над архитектурными и дизайнерскими проектами.

Всего на юбилейной, 15-й церемонии отметили проекты в разных областях культуры, науки и общественной жизни. Награждение превратили в театральное представление «Горизонт», посвящённое связи поколений и тому, как достижения прошлого влияют на новые идеи.

Премия «Сделано в России» охватывает не только культурные проекты, но и технологические разработки. В номинации «Наука и технологии» в этом году победил отечественный авиадвигатель ПД-8. Как ранее писал Life.ru, первые два серийных экземпляра силовой установки передали заказчику в августе 2026 года. Двигатель предназначен для импортозамещённого пассажирского самолёта SJ-100 и в июне получил сертификат типа. Разработка стала частью программы обновления российского авиастроения.