Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции могут уменьшить риск развития деменции у пожилых людей. Об этом рассказала РИА «Новости» директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачёва.

«Людям старшего возраста особенно важны ежегодная вакцинация против гриппа и вакцинация против пневмококковой инфекции. Есть данные о том, что эти прививки связаны с меньшим риском деменции», — подчеркнула гериатр.

По словам Ткачёвой, с годами иммунная система человека ослабевает, поэтому инфекции возникают чаще и переносятся тяжелее. Кроме того, они способствуют хроническому воспалению, которое повышает вероятность сердечно-сосудистых осложнений и ухудшения когнитивных функций.

Помимо прививок от гриппа и пневмококка, гериатр напомнила о необходимости вакцинации против дифтерии и столбняка. Обновлять эту защиту взрослым следует раз в десять лет.

Ранее Life.ru сообщал, что почти у каждого четвёртого россиянина есть родственники с деменцией. Согласно исследованию НАФИ и проекта «Деменция.net», с этим заболеванием у близких сталкивались 24% опрошенных. При этом 83% участников не смогли объяснить, как выявляют когнитивные нарушения, или затруднились с ответом.