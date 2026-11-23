Названы прививки, которые помогут снизить риск деменции
Гериатр Ткачёва: Прививки от гриппа и пневмококка могут снизить риск деменции
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции могут уменьшить риск развития деменции у пожилых людей. Об этом рассказала РИА «Новости» директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачёва.
«Людям старшего возраста особенно важны ежегодная вакцинация против гриппа и вакцинация против пневмококковой инфекции. Есть данные о том, что эти прививки связаны с меньшим риском деменции», — подчеркнула гериатр.
По словам Ткачёвой, с годами иммунная система человека ослабевает, поэтому инфекции возникают чаще и переносятся тяжелее. Кроме того, они способствуют хроническому воспалению, которое повышает вероятность сердечно-сосудистых осложнений и ухудшения когнитивных функций.
Помимо прививок от гриппа и пневмококка, гериатр напомнила о необходимости вакцинации против дифтерии и столбняка. Обновлять эту защиту взрослым следует раз в десять лет.
Ранее Life.ru сообщал, что почти у каждого четвёртого россиянина есть родственники с деменцией. Согласно исследованию НАФИ и проекта «Деменция.net», с этим заболеванием у близких сталкивались 24% опрошенных. При этом 83% участников не смогли объяснить, как выявляют когнитивные нарушения, или затруднились с ответом.
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