Грипп может начать активно распространяться по отдельным регионам России ещё до январского подъёма заболеваемости. Хотя основной рост числа заболевших ожидается после новогодних каникул, в некоторых субъектах ситуация способна ухудшиться раньше. Об этом ТАСС сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, сроки распространения гриппа и других острых респираторных инфекций будут различаться в зависимости от региона. При этом общероссийский подъём заболеваемости прогнозируется после продолжительных зимних праздников, когда россияне вернутся к привычному рабочему и учебному графику.

«По всем признакам подъём заболеваемости начнётся после зимних каникул. В отдельных регионах он будет с опережением», — заявил Онищенко.

Академик отметил, что на скорость распространения респираторных инфекций влияют в том числе погодные условия. Поэтому в одних частях страны сезонный рост числа заболевших может начаться раньше, чем в других.

Ранее Life.ru сообщал, что в России спрогнозировали две волны свиного гриппа в эпидемическом сезоне 2026–2027 годов. По оценке специалистов ФМБА, первая волна может начаться уже в конце ноября, а вторая ожидается в феврале. Основную роль в распространении инфекции, предположительно, сыграет свиной грипп.