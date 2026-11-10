Удмуртия и Брянская область впервые вошли в тройку российских регионов с лучшими автомобильными дорогами. По итогам осени они заняли второе и третье места соответственно, уступив только Ивановской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на изученные статистические данные.

В Удмуртии нормативным требованиям соответствуют 90,5% дорог опорной сети, а в Брянской области — 90,4%. Лидерство сохранила Ивановская область с показателем 94,2%.

Четвёртое место досталось Марий Эл, где установленным стандартам отвечают 90,2% трасс. Пятёрку лучших замкнул Севастополь с результатом 90%.

Следом расположились Мурманская (89,8%), Курская (89,5%), Ростовская (89%), Саратовская (88,7%) и Калининградская (87,8%) области.

Москва и Санкт-Петербург в первую десятку не попали. В столице нормативам соответствуют 85% дорог опорной сети, а в городе на Неве — 85,2%.

В целом по России доля таких трасс в нормативном состоянии составляет 75,6%. К 2030 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» показатель планируется увеличить до 85%.

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