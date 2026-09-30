Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября, 12:22

Названы самые «лысеющие» регионы России: один лидирует третий год подряд

Пензенская область третий год подряд является самым «лысеющим» регионом России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пензенская область третий год подряд занимает первое место в России по числу проданных средств от выпадения волос в пересчёте на население. За первое полугодие 2026 года в регионе на каждую тысячу жителей пришлось 18,8 упаковки таких препаратов.

Следом идут Алтайский край — 16,8 упаковки, Амурская область — 16, Тамбовская — 14,7 и Брянская — 14,4, сообщает Baza со ссылкой на данные системы «Честный знак».

Всего с января по июнь россияне купили почти 1,2 млн упаковок средств от выпадения волос на сумму около 1,14 млрд рублей. В денежном выражении рынок вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пензенская область удерживает лидерство с 2024 года. За это время показатель увеличился с 18,1 до 18,8 упаковки на тысячу жителей.

Солнце в мозг, тестостерон в кровь: Лысые мужчины оказались бодрее и выносливее остальных
Солнце в мозг, тестостерон в кровь: Лысые мужчины оказались бодрее и выносливее остальных

Ранее Life.ru рассказывал, что именно стоит проверить при сильном выпадении волос. Дерматовенеролог Екатерина Анпилогова отмечала, что проблема может быть связана с уровнем андрогенов, дефицитом железа, нарушениями работы щитовидной железы, а также несбалансированным питанием.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Общество
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar