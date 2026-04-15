Солнце в мозг, тестостерон в кровь: Лысые мужчины оказались бодрее и выносливее остальных

Лысина может иметь неожиданные физиологические особенности. В День лысых мужчин, который отмечается 15 апреля, врач-терапевт Кристина Радина в беседе с Life.ru объяснила, с чем может быть связано ощущение повышенной бодрости у мужчин без волос.

Лысина — это, конечно, небольшая часть поверхности тела, но она действительно более открыта воздействию солнца. Это зона, где синтезируется витамин D. Кристина Радина Врач-терапевт

При этом врач подчеркнула: витамин D не является «витамином бодрости». Если его уровень находится в норме, самочувствие не зависит от того, составляет он 50 или 80 единиц. Однако при дефиците действительно возникают слабость и частые простуды.

Лысина может способствовать более эффективному получению витамина D по сравнению с густыми волосами, что помогает поддерживать его уровень в пределах нормы.

Но ключевой фактор — гормональный. Один из типов облысения связан с повышенным уровнем андрогенов — мужских половых гормонов (тестостерона и дигидротестостерона). При их повышении развивается андрогенная алопеция.

«Тестостерон связан с энергией, выносливостью и мотивацией. Мужчины с его более высоким уровнем часто физически активнее», — отметила врач.

Такие мужчины чаще ведут активный образ жизни, что само по себе положительно влияет на здоровье и самочувствие. В этом смысле ощущение бодрости связано скорее с образом жизни и гормональным фоном, чем с самой лысиной.

Ранее сообщалось, что стресс может запускать механизмы, приводящие к выпадению волос. Врач-трихолог объяснила, какие процессы происходят в организме и как они влияют на состояние волос.