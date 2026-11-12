Финляндия, Исландия и Дания возглавили рейтинг стран с самыми «счастливыми паспортами». При этом высокий доход и возможность путешествовать без виз далеко не всегда гарантируют благополучие. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на исследование международной миграционной компании Global Citizen Solutions.

В рамках Happy Passports Index 2026 специалисты сравнили 50 государств не только по силе паспортов, но и по удовлетворённости жизнью, гражданским свободам, доходам, здоровью и безопасности. Максимальная оценка составляла 100 баллов. Финляндия набрала 93,2 балла, Исландия — 92,4, а Дания — 92,1. Следом расположились Норвегия и Швейцария, шестое место досталось Швеции.

Одним из главных сюрпризов стал Сингапур. Его паспорт оказался самым сильным среди участников исследования, а показатели доходов и продолжительности здоровой жизни — наиболее высокими. Однако по субъективному благополучию страна заняла лишь 23-е место, а по свободам внутри государства — 30-е. В общем зачёте Сингапур замкнул десятку с результатом 82,8 балла.

Похожая ситуация сложилась с Великобританией, которая при широких возможностях для международных поездок оказалась на 17-й строчке. По свободе жизненного выбора и гражданским свободам страна заняла только 29-е место. Португалия расположилась на 21-й позиции, хотя по удовлетворённости жизнью её жители оказались лишь на 39-й.

Зато Новая Зеландия смогла подняться на восьмое место, несмотря на 25-ю строчку по доходам. Исследователи объясняют это относительно сбалансированными результатами по нескольким показателям. В первую десятку также вошли Нидерланды и Австрия.

Авторы рейтинга обнаружили, что среди обеспеченных государств удовлетворённость жизнью значительно сильнее связана со свободой личного выбора, чем с богатством или возможностью безвизовых поездок. Впрочем, исследование показывает статистическую взаимосвязь, а не прямую причинно-следственную зависимость. Сам индекс подготовлен коммерческой миграционной компанией и не является официальным международным рейтингом счастья.

Ранее Life.ru рассказывал о другом международном рейтинге, в котором российский паспорт занял 50-е место. Согласно октябрьскому обновлению Henley Passport Index, Россия потеряла четыре позиции по сравнению с началом 2026 года, хотя число доступных без предварительного оформления визы направлений выросло со 113 до 114. Лидером списка стал Сингапур с показателем 193 направления. При этом рейтинг Henley оценивает именно свободу международных поездок, а не качество жизни граждан.